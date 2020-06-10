Фатальная ревность: в Подмосковье мужчина заказал убийство сожителя своей бывшей жены

В Подмосковье 51-летний мужчина «заказал» убийство сожителя своей бывшей жены, после чего был задержан. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, злоумышленник познакомился с мужчиной и предложил за вознаграждение совершить убийство 39-летнего сожителя его бывшей жены или найти для этого другого исполнителя. 29 апреля он передал аванс в размере 20 тысяч рублей и сообщил всю известную информацию о потенциальной жертве. Кроме этого, заказчик установил срок исполнения убийства – до 5 июня, однако «наемник» сам обратился в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 33 («Организация преступления»), ч. 1 ст. 30, п. «з» («Приготовление к преступлению»), ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

8 июня подозреваемый был задержан в деревне Коргашино городского округа Мытищи при передаче второй части оплаты за якобы исполненное убийство. На допросе он полностью признал вину в преступлении.

В настоящий момент допрошен ряд свидетелей, назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 10.06.20

Архангельские власти лишили «Шиес» льгот. / Число больных COVID-19 в Москве приблизилось к 200 тысячам. / Россия оказалась рядом с Суданом и ЦАР в списке стран по безопасности. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»