Будет хуже, чем считалось ранее: России предсказали обвальное падение экономики

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) серьезно ухудшила прогноз падения российской экономики в результате ограничительных мер, связанных с борьбой с угрозой коронавируса. По оценке экспертов, реальный ВВП России снизится на 8% в 2020 году в сценарии успешного сдерживания пандемии в глобальном масштабе и ее постепенного ослабления. ОЭСР также рассмотрела второй сценарий с повторной вспышкой коронавируса в мире в октябре-ноябре. В этом случае ВВП России рухнет на 10%, передает РБК.

Организация считает, что оба сценария равновероятны, поскольку в 2021 году угроза коронавируса в любом случае пойдет на спад, благодаря появлению вакцины или прорывам в лечении.

В благоприятном сценарии постепенного улучшения глобальной эпидемиологической ситуации ВВП России отыграет основную часть падения в 2021 году – вырастет на 6% после спада на 8% в 2020-м. В сценарии с повторной вспышкой российская экономика вырастет на 4,9% после обвала на 10%. Экспорт товаров и услуг России упадет на 21-24% в зависимости от сценария, а импорт – на 17-18%.

Текущий счет платежного баланса впервые с 1997 года перейдет в отрицательное значение – минус 7% ВВП (минус 7,4% ВВП в сценарии с повторной вспышкой пандемии), что сходится с прогнозом Банка России, который ожидает дефицит платежного баланса на уровне $35 млрд в 2020 году.

Издание отмечает, что это один из самых пессимистичных прогнозов по российской экономике. Минэкономразвития РФ ожидает снижения ВВП в этом году на 5%, Всемирный банк – на 6%.

В докладе ОЭСР также говорится, что вспышка COVID-19 является самым серьезным кризисом для здоровья мирового населения со времен испанского гриппа в 1918-1920 годах. Для мировой экономики кризис тоже стал самым глубоким почти за 100 лет. По прогнозу ОЭСР, глобальный ВВП в 2020 году упадет на 6-7,6% в зависимости от сценария.

Москва, Светлана Антонова

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