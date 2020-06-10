Газовый кризис: спрос на «голубое топливо» рекордно снизится

В 2020 году ожидается сильнейшее в истории рынка природного газа: мировой спрос может упасть на 4%, или на 150 млрд кубометров. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА), который цитирует газета «Коммерсантъ».

На потребление газа повлияла теплая зима в Северном полушарии, а также ограничительные меры в связи с угрозой коронавируса. «Хотя ограничительные меры постепенно снимаются, наши прогнозы не предполагают быстрого восстановления экономики. В результате мировое потребление природного газа, по нашим оценкам, снизится на 4%. Это затронет все регионы, включая развитые рынки Европы, Северной Америки, Азии и Евразии, на которые приходится 75% потребления газа в 2020 году»,– говорится в докладе.

Эксперты считают, что в 2021 году спрос на газ начнет постепенно восстанавливаться, однако COVID-19 будет иметь продолжительные последствия для рынка. По оценке МЭА, к 2025 году объем годового спроса на газ снизится на 75 млрд куб. м. Однако к 2025 году ожидается рост спроса на газ в среднем на 1,5% в год за счет промышленности, на которую будет приходиться до 40% дополнительного спроса.

Комментируя ситуацию на газовом рынке, старший аналитик по нефтегазовому сектору Райффайзенбанка Андрей Полищук, слова которого цитирует «Прайм», обращает внимание, что кризис действительно очень серьезный. «Кризис очень серьезный, но и пандемий, подобных нынешней, раньше не было. Остановились производства, сократился транспортный трафик, перестали работать многие виды бизнеса. Фактически все потребители столкнулись с падением спроса. Все это не могло не сказаться на спросе на газ», – отметил эксперт.

По его оценке, снижение спроса на газ в мире, бесспорно, отразится на России: не зря «Газпром» говорит о снижении на 20% экспорта «голубого топлива» в Европу.

Москва, Светлана Антонова

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