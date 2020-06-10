Квартира с вредным выбросом: в Москве стартовые дома по реновации строят напротив бетонных заводов

Мэра Москвы Сергея Собянина попросили убрать бетонный завод от строящихся стартовых домов по реновации на улице Молодцова на северо-востоке столицы. «Цементную пыль видно даже невооруженным глазом», – сообщил депутат Мосгордумы от «Яблока» Сергей Митрохин сегодня на заседании городского парламента.

По его словам, на этой же улице прямо напротив находятся вредные производства. «Там же находятся и старые дома. Они входят в санитарно-защитную зону [завода], и регулярно жители этих домов и жители будущих домов получают очень серьезные выбросы, – отметил Митрохин. – Это бетоно-цементная пыль, которая видна даже невооруженным взглядом».

По словам депутата, уже сейчас жители домов на Молодцова жалуются, что их жизнь не соответствует экологическим нормам. «В таких местах нельзя строить стартовые дома», – подчеркнул Митрохин, отметив, что в своем запросе просит мэра Москвы навести порядок и либо закрыть, либо вывести за пределы города эти вредные производства.

Согласно данным «Яндекс.Карт», на улице Молодцова в Москве находятся, в частности, бетонный завод «МОКОН» (на сайте предприятия сказано, что завод является филиалом ПАО «Мостотрест»), и предприятие ООО РК «Бетон».

Москва, Татьяна Дорофеева

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