В скандал с курьерами «Delivery Club» вмешалась депутат Мосгордумы

Депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Янчук направила обращение руководителю столичной Госинспекции труда Сергея Губина с просьбой разобраться в скандале с курьерами «Delivery Club». Парламентарий сообщила, что сама провела расследование и выяснила, что компания изменила условия труда для своих работников, в результате чего многие из них стали получать штрафы.

«4 июня 2020 года в СМИ появились сведения о начале забастовочной компании работников-курьеров ООО «Delivery Club» в городе Москве, – говорится в запросе. – Проведенное мною расследование сложившейся ситуации, опрос работников и сбор сведений показали, что причиной забастовки стали существенные ухудшения условий труда работников компании, связанные с ужесточением временных норм доставок, удлинением дистанций между курьером и ресторанам, введение системы штрафов за удлинение времени доставки или отказ доставки заказа».

Янчук подчеркнула, что были случаи выписывания штрафов работникам еще до выхода их на рабочую смену.

Проверку депутат попросила провести на предмет соблюдения в ООО «Delivery Club» правила начисления зарплаты, продолжительности рабочего времени и начисления штрафов. По ее словам, дисциплинарные взыскания с курьеров не предусмотрены федеральными законами и нормами, а задания, которые поручались работникам, были заведомо невыполнимы.

Янчук подчеркнула, что готова принять участие в переговорах между работниками-курьерами, ООО «Delivery Club», профсоюзом и государственными органами.

Москва, Татьяна Дорофеева

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