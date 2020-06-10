Депутат: Мэрия Москвы передала персональные данные горожан третьим лицам

Депутат Мосгордумы от КПРФ Павел Тарасов направил запрос мэру столицы Сергею Собянину с требованием сдержать обещание и уничтожить весь массив персональных данных горожан, которые были получены при оформлении электронных пропусков.

«На сайте mos.ru были собраны чувствительные персональные данные, которые хранились не только в Правительстве Москвы, но в том числе по непонятным причинам перевались для обработки на зарубежные сервера и юридическим лицам, включая Московский инновационный кластер», – отметил Тарасов сегодня на заседании Мосгордумы.

Парламентарий подчеркнул, что огромное количество жителей Москвы беспокоит вопрос дальнейших действий правительства столицы по обращению с их персональными данными. В этой связи Тарасов попросил мэра Москвы сообщить, каким образом и когда будут уничтожены эти данные, собранные в ходе оформления пропусков, включая данные, переданные Московскому инновационному кластеру.

Кроме того, депутат поинтересовался, каким образом мэрия намерена контролировать использование этих данных третьими лицами, которым она передала базу данных, и как будет осуществляться публичный контроль за ее уничтожением.

По информации системы «Контур.Фокус», Фонд «Московский Инновационный Кластер» был зарегистрирован 19 мая 2019 года. Врио директора является Анатолий Валетов, единственным учредителем – Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Москва, Татьяна Дорофеева

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