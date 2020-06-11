Изолировать нельзя выпускать: москвичи, сдавшие анализ на антитела к covid-19, оказались в «заложниках» статистики

Москвичи, сдавшие бесплатный анализ на антитела к covid-19 до 4 июня, оказались заложниками собственной инициативы и «цифрового ГУЛАГа» столичной мэрии, действия которой похожи на манипуляцию с «угрозой коронавируса». Об этом корреспонденту РИА «Новый День» сообщила жительница города, оказавшаяся под колпаком отлаженной системы.

По словам москвички, пожелавшей остаться анонимной, перед выездом из столицы в один из регионов, она решила сдать анализ, что обернулось против нее. «2 июня сдала анализ антитела. Подумала, приеду со справкой, чтобы никого не пугать. А 3-го числа мне звонят и говорят: «У вас положительный анализ, к вам придут врачи, никуда не выходить 14 дней». И вот – мы забаррикадированы», – сказала она и добавила, что была вынуждена подписать документ о соблюдении режима самоизоляции.

«По этому постановлению я должна соблюдать правила, скачать приложение «Социальный мониторинг» и ждать: умру – не умру. «Социальный мониторинг» установить не получилось, попросили привезти нам гаджеты с предустановленной программой. До сих пор везут. У моих домашних тоже взяли мазки 5-6 июня, на следующий день позвонили, сказали, что у них все в порядке, ничего нет», – рассказала москвичка.

При этом она уточнила, что смогла ознакомиться с результатами анализов только 8 июня, когда была оформлена электронная медицинская карта. «Самое смешное началось в понедельник. Открываю результаты анализа, там мой анализ на антитела и табличка интерпретации результатов. Я с цифрами работать умею, я понимаю, что мои результаты попадают в категорию «Не сталкивался с коронавирусом», – подчеркнула женщина.

«Дозвонилась до врача-консультанта, прошу посмотреть результаты анализа. А она мне отвечает: «Зачем вы звоните, у вас все хорошо». А потом: «Ой-ой, извините, я ошиблась…» В общем, я ее развела на честный разговор. Она мне сказала, что я сдала 2-го числа, когда были одни диагностические рамки, а 4-го им прислали новые», – рассказала жительница столицы.

В результате получилось, что ее оставили на самоизоляции без причины. «И вот я, по всем нынешним рамкам здоровый человек, но вынуждена с семьей сидеть дома. Я не поехала в командировку по работе, дети не смогли полететь на море. Мы ограничены в правах. Наверняка, мы не одни такие, несколько тысяч в Москве попало под такие вещи. Рано или поздно, это вскроется, и будет всем нехорошо…» – считает она.

Наравне с этим москвичка отметила, что на следующий день после начала ее самоизоляции пришло уведомление об аннулировании цифрового пропуска. «То есть, в ограничительной части цифровой город работает, а потом снять ограничения – нет», – констатировала она.

Жительница столицы обратила внимание, что отмена результатов анализов не предусмотрена. «Человек из Минздрава мне признался, что не предусмотрена ситуация, что при изменившихся условиях тех людей, которые безосновательно находятся на жестком карантине, нужно освободить от обязательств. Несколько тысяч человек сейчас томятся дома, те, кто сдал анализы до 4 июня…» – отметила она.

«Из детской поликлиники позвонили, что у ребенка не будут второй мазок брать, правила поменялись. О чем это говорит? Все, их посчитали уже здоровыми», – добавила она.

По ее мнению, сейчас в Москве происходит манипуляция с коронавирусными данными. «Я стала думать, если я бы была на «той» стороне, у меня впереди было бы 12 июня – День России, потом – голосование за Конституцию… Как сделать так, чтобы больных было меньше? Расширить диагностические рамки, сделать не такими строгими, как раньше. Вот когда нужно было пугать людей, заставлять их носить маски и перчатки, рамки были более строгими, может даже более строгими, чем нужно, чтобы больше людей боялось и сидело дома», – сказала она.

«Так как никаких медицинских открытий не было заявлено, это чистая игра со статистикой. И вся наша цифровая система гроша выеденного не стоит», – считает москвичка.

Стоит отметить, что это не единственный случай, когда после анализа на антитела здоровый человек оказывается под колпаком системы. Например, москвичка Ольга Л. поделилась на своей странице в «Фейсбуке» сообщением, что 23 мая сдала тест на антитела, а 24 мая оказалась «в розыске». «Анализ на антитела Covid 19 может выдать небольшие титры, «единички», но вы за них автоматом попадаете в розыск Роспотребнадзора (за IgM), к вам приедут и посадят на принудительный Социальный мониторинг и карантин еще до того, как вы увидите свои результаты. Никто ничего по вашим анализам не пояснит. Я сдавала только антитела, без мазка. Не делайте как я! Мазок потом у меня взяли тоже, он отрицательный», – рассказала женщина.

Она также отметила, что «по информации врачей» изменились нормы референсов. «Теперь IgM считается положительным, если он выше или равен 2, а не 1, как до этого. Каких-то ссылок на указ я пока не нашла, информация свежая. Но если это так, то это признание, что все, что меньше 2, – погрешность, и всех людей, которых заперли на карантине за единички, заперли неправомерно…» – отметила Ольга в публикации 5 июня.

Еще один случай произошел 27-го мая. 44-летний Андрей Ноздрин сдал в московской поликлинике №109 тест на антитела к коронавирусу. 29 мая к нему пришли врачи и выдали на документ «Добровольное согласие на лечение коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях с соблюдением режима изоляции» из-за высоких титров антител в тесте. Как пишут «Новые Известия», все повторные результаты показывали отрицательные значения. Но это не стало поводом снять ограничения.

Москва, Мария Вяткина

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