Господдержка недостаточна: Кудрин выступил против политики «кубышки»

Россия находится в эпицентре «идеального шторма» и в условиях коронавирусного кризиса господдержка населения и бизнеса недостаточна. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Мы понимаем, что у 30% граждан в стране уже идет или снижение зарплат, или они уходят в неоплачиваемый отпуск, или становятся безработными. В кризисные периоды требуются простые и быстрые методы предоставления помощи. Я бы пошел по схеме более широкой выдачи денег. Только на эти три-четыре месяца, потом можно вернуться к традиционным методам поддержки, но все равно делать их более простыми, применять дистанционные способы подтверждения данных», – сказал Кудрин.

По его оценке, нужно было увеличить помощь на 2-3 трлн рублей. «Могли, учитывая беспрецедентность кризиса, уточнить бюджетное правило и там взять 1,5-2 трлн рублей, а также еще заимствовать на рынках», – пояснил он.

Кудрин также отметил, что сейчас в правительстве и аппарате президента очевидно намерение «пока не трогать» Фонд национального благосостояния и растянуть его на три года, чтобы сохранить ресурс для второй волны пандемии, если она будет. «Если зимой будет вторая волна, то 1 или 2 трлн точно потребуются. Но я считаю, что в ФНБ останется достаточно денег, чтобы растянуть их еще на год, даже если будет вторая волна. Мы сейчас проходим пик, находимся в центре «идеального шторма», потом будет проще и легче. Поэтому сейчас я бы добавил еще меры поддержки среднему и малому бизнесу», – подчеркнул глава Счетной палаты.

В этой связи Кудрин обратил внимание, что в России три пакета поддержки «стоят 3,3% ВВП», в то время как на Западе объем поддержки достигает 30% ВВП.

Москва, Мария Вяткина

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