Задушила проводом: москвичка жестоко убила своего сожителя

В Москве 30-летняя женщина задержана по подозрению в избиении и убийстве своего сожителя. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.
По данным ведомства, преступление было совершено 9 июня в квартире жилого дома на бульваре Яна Райниса. Подозреваемая в состоянии сильного алкогольного опьянения начала избивать своего сожителя, после чего схватила провод и перетянула им шею последнего. Мужчина скончался на месте.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).
Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте фигурантки.
Москва, Мария Вяткина
Москва. Другие новости 11.06.20
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