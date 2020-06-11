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Четверг, 11 июня 2020, 12:51 мск

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Задушила проводом: москвичка жестоко убила своего сожителя

В Москве 30-летняя женщина задержана по подозрению в избиении и убийстве своего сожителя. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, преступление было совершено 9 июня в квартире жилого дома на бульваре Яна Райниса. Подозреваемая в состоянии сильного алкогольного опьянения начала избивать своего сожителя, после чего схватила провод и перетянула им шею последнего. Мужчина скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте фигурантки.

Москва, Мария Вяткина

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