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Четверг, 11 июня 2020, 14:16 мск

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Власти Москвы отменили автомобилистам более 12 тысяч штрафов

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов заявил об отмене более 12 тысяч штрафов автомобилистам, использовавшим цифровые пропуска. Чиновник заверил, что обжалование штрафа занимает всего пять минут. Речь идет только о тех водителях, которые ошиблись в номере своей машины при заполнении заявки на пропуск.

«Мы отменили уже 12 322 штрафа водителям, которые ошиблись в букве или цифре номера автомобиля, когда привязывали его к пропуску, – цитирует Ликсутова ТАСС. – Подчеркну, цели собрать как можно больше штрафов у нас нет. Заявление на отмену такого штрафа можно отправить в электронном виде».

Подать заявление на отмену штрафа москвичи могут через порталы mos.ru или avtokod.mos.ru в течение 10 дней после его получения. Электронный пропуск для всех видов транспорта был необходим жителям столицы для передвижения по городу с 13 апреля по 8 июня включительно.

Между тем, в соцсетях москвичи пишут, что продолжают получить штрафы за передвижение на автомобиле с оформленным пропуском. Так, в сообществе «Автомобилисты Москвы» в Фейсбуке Татьяна Т. рассказала, что 10 июня ей пришел штраф в 5 тыс рублей за некое нарушение, совершенное в 10 утра 25 мая. «Похоже, имеется в виду отсутствие пропуска. Пропуск был оформлен накануне, в 22.13 для выезда с иными целями и должен действовать сутки», – сообщила она.

В комментариях москвичка сообщила, что уже направила жалобу. В группе «Синие ведерки» автомобилисты отмечают, что тоже обжаловали незаконные, по их мнению, штрафы. «Тут дело не в нежелании пострадавших обжаловать штрафы. Если бы наши суды были объективными и независимыми, то с каждым обжалованным штрафом истец бы требовал компенсацию (моральную или материальную, у кого как)», – считает Алексей П. После нескольких решений судов о крупных компенсациях пострадавшим, власти исправили бы плохо работающую систему, пояснил он.

Москва, Татьяна Дорофеева

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