Мэрия Москвы заманивает на голосование по Конституции «талонами на обед»: цена вопроса 10 млрд рублей

Москвичей заманивают на голосование по поправкам в Конституцию сертификатами на оплату товаров, услуг, в том числе в ресторанах. Как заявил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк, программа поддержки бизнеса, потребительской сферы и населения «Миллион призов» начнется 25 июня, на нее выделено 10 млрд рублей.

«Через проект «Активный гражданин» будут предоставлены более 2 млн сертификатов, по которым можно оплатить товары и услуги. Сертификаты будут действовать исключительно в московских предприятиях потребительской сферы услуг, ресторанах и предприятиях торговли. Рассчитываем, что эта акция простимулирует рост потребительского спроса на сумму до 10 млрд рублей, которые будут запущены в экономику города», – цитирует слова чиновника «Интерфакс».

Как пояснил Немерюк, чтобы получить сертификат, москвичи должны поучаствовать в голосовании с 25 июня по 1 июля. «Каждый, кто поучаствует электронно или придет на избирательный участок и проголосует, получит код, и будут разыграны баллы. После этого розыгрыша человеку будут начислены баллы, которыми можно будет воспользоваться», – сказал он.

При этом чиновник сообщил, что финансирование программы будет осуществляться за счет правительства Москвы, со стороны бизнеса будут предоставлены скидки и бонусы. С этой инициативой выступила Московская торгово-промышленная палата, мэр города Сергей Собянин ее поддержал, отметил Немерюк.

Как сообщал «Новый День», голосование по поправкам в Основной закон РФ должно было пройти 22 апреля, но его перенесли из-за распространения коронавируса. Новой датой голосования по Конституции президент РФ Владимир Путин объявил 1 июля. Плебисцит продлится семь дней – с 25 июня по 1 июля.

В Основном законе предлагается изменить 46 пунктов. Ключевая поправка – об обнулении президентских сроков для действующего главы государства, что позволяет Владимиру Путину сохранить за собой пост президента после 2024 года.

Ранее многие эксперты отмечали, что власти нужна высокая явка избирателей для легитимизации реформы.

Москва, Мария Вяткина

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