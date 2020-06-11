«На тюрьму хочешь?» Сотрудник московской Росгвардии пообещал мужчине подкинуть наркотики

В Москве уволен сотрудник Росгвардии, который пообещал жителю столицы подкинуть наркотики и отправить в тюрьму. Диалог был записан на видеокамеру и попал в Интернет.

В кадр видеокамеры, установленной в противоположном углу комнаты, попал сам хозяин квартиры и двое сотрудников Росгвардии. «Тебе объяснить, за что, или может сам догадаешься? – говорит один из них. – На тюрьму хочешь? В тюрьму хочешь? Сейчас тебе наркоту подкину, поедешь в тюрьму и на зону, понял? На пять лет хочешь? Просто так». «Вы мне подкинете наркоту?», – переспрашивает мужчина. «Подкинем! Хочешь?», – отвечает сотрудник Росгвардии.

По информации издания «Блокнот», вневедомственная охрана прибыла к жителю дома на улице Нижегородской Александру после жалобы его соседки: около 17 часов вечера мужчина слушал музыку, и отказывался выключать. Женщина позвонила в полицию.

Как сообщает «Медиазона», после случившегося Александр выложил запись на YouTube, однако после визита неких людей в штатском удалил ее.

Видеозапись получила большой резонанс. В пресс-службе управления Нацгвардии по Центральному федеральному округу изданию сообщили, что сотрудник, который грозил подбросить наркотики, уже уволен.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 11.06.20

Мэрия Москвы заманивает на голосование по Конституции «талонами на обед»: цена вопроса 10 млрд рублей. / Власти Москвы отменили автомобилистам более 12 тысяч штрафов. / Дожди и прохлада: московский регион ждут мокрые выходные. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»