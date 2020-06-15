Воробьевы горы в опасности: хотят застроить жильем парк около МГУ

Зеленую зону около МГУ хотят застроить. Инициативная группа вуза сообщила о намерении бизнеса и властей реализовать проект строительства 20 тысяч кв метров жилья на охраняемой законом территории, при этом градостроительные расчеты допустимого объема жилья на участке уже готовы.

Как сообщила в соцсетях «Инициативная группа МГУ», жилье предполагается возвести между Университетским проспектом и улицей Косыгина, справа от главного здания вуза, на участке с кадастровым номером 77:07:0010003:8. Его получило в аренду московское ООО «Агентство «Интеграция». В сообщении говорится, что на территории находятся два старых здания, построенных еще в 1950-х годах, и по условиям договора компания получила землю именно для эксплуатации этих строений. Здания до 2016 года принадлежали ГУП «Горзеленхоз №1», а после банкротства предприятия были проданы с торгов.

Активисты выяснили, что ООО «Голдекс Девелопмент» из Санкт-Петербурга заказало «укрупненные градостроительные расчеты допустимого объема нового строительства» на этом участке. В результате были получены два варианта застройки территории: возведение 18 тыс кв метров жилья, 11 тыс кв метров общественной застройки и 120 парковочных мест, либо 22 тыс кв метров жилья, 19 тыс кв метров общественной застройки и 206 машиномест.

«Хорошая (новость) состоит в том, что благодаря преподавателю МГУ и бывшему муниципальному депутату района Раменки Марине Ивлиевой мы с вами обо всем этом вовремя узнали, – говорится в группе «Новости Инициативной группы МГУ» во «ВКонтакте». – Она постоянно следила за ситуацией вокруг этих объектов ещё со времен очень подозрительного банкротства ГУП «Горзеленхоз № 1» в 2016 году и собирала документы и информацию о происходящем. В наших силах сорвать планы обнаглевших бизнесменов и защитить Воробьевы горы от этой опасности».

Инициативная группа потребовала от федеральных властей и мэрии Москвы разорвать договор аренды с ООО «Агентство «Интеграция», вернуть здания на Косыгина, 23 в собственность государства и провести восстановление и благоустройство территории под общедоступную парковую рекреационную зону – без вырубки деревьев, укладки плитки и асфальта, а также без строительства парковок.

Москва, Татьяна Дорофеева

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