Собянин анонсировал новый этап снятия коронавирусных ограничений в Москве

В Москве с 16 июня начнется новый этап снятия ограничений – откроются летние веранды и музеи, к нормальной работе возвращаются стоматологические клиники. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге.

«С завтрашнего дня могут вновь открыться летние веранды ресторанов и кафе. Снимаются ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках. Возобновляют работу библиотеки, риэлторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. Откроют свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки», – уточнил Собянин.

Кроме этого, в столице снова могут проводиться спортивные мероприятия, но при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%. При этом москвичи все также должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

По словам Собянина, послабления связаны с сокращением количество тяжелых случаев заболевания – на прошлой неделе среднее число госпитализаций снизилось на 22% – с 753 до 587 случаев в день. Также сокращается количество новых случаев внебольничных пневмоний – с 706 до 493 в среднем в день, пояснил градоначальник.

В то же время Собянин подчеркнул, что коронавирус продолжает оставаться серьезной угрозой для жизни и здоровья москвичей. «Так что совсем расслабляться ни в коем случае нельзя», – отметил мэр.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 15.06.20

16 лет «строгача» за шпионаж: американца Уилана могут обменять на Бута или Ярошенко – адвокат. / Туманные перспективы: Европа не хочет открывать границы для России. / Воробьевы горы в опасности: хотят застроить жильем парк около МГУ. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»