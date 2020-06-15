«Левый фронт» заявил о подготовке митинга против реформы Конституции

В мэрию Москвы подана заявка о проведении митинга против конституционной реформы. Как сообщил лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов, акция намечена на 27 июня.

Ранее левые уже пытались подать заявку на митинг с такими же требованиями на 7 июня, однако им было отказано из-за карантинных мер, передает «Интерфакс».

На странице «Левого Фронта» в Youtube Удальцов называет конституционную реформу «мошенническим спецмероприятием». «Власть запрещает массовые мероприятия. Это цинизм – готовится парад, разные развлекательные мероприятия, но даже за одиночные пикет власти трактуют как нарушения закона», – отметил он.

Как сообщал «Новый День», голосование по поправкам в Основной закон РФ пройдет семь дней – с 25 июня по 1 июля. В Основном законе предлагается изменить 46 пунктов. Ключевая поправка – об обнулении президентских сроков для действующего главы государства, что позволяет Владимиру Путину сохранить за собой пост президента после 2024 года.

Стоит отметить, что противники реформы пока не пришли к единому мнению – игнорировать голосование или участвовать, но отдать голос против.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 15.06.20

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