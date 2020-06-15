Стрельба в Москве: таксист открыл огонь по сотрудникам ГИБДД

Сегодня в Москве на Ленинском проспекте между сотрудниками ГИБДД и таксистом произошла перестрелка. По предварительным данным, двое правоохранителей попытались задержать водителя такси за нарушение, но он открыл по ним огонь, передает «РенТВ».

В результате ранения получили двое человек,в том числе таксистю. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Как сообщал «Новый День», ранее, 7 июня, на юго-западе Москвы мужчина открыл по прохожим огонь на поражение. в результате два человека получили ранения, сам стрелок был ранен и скончался в больнице. Еще один инцидент произошел 25 мая на территории парковки около жилых домов на Каширском шоссе, где произошла перестрелка между приезжими из Кавказа и из Оренбуржья и Поволжья. Пострадало два человека.

29 мая на улице Богданова в столичном районе Солнцево произошел еще один случай со стрельбой. На видео, опубликованном в СМИ, автомобиль отъезжает от парковки, а неизвестный начинает стрелять ему вслед.

Ранее в интервью РИА «Новый День», психолог, психотерапевт, экзистенцаналитик Андрей Чернышев предупредил, что экономический кризис, карантинный режим и информационное нагнетание ситуации с угрозой коронавируса провоцирует волну агрессии, что может привести к росту преступности.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 15.06.20

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