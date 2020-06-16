Стрельба на Ленинском: СКР сообщил о новых подробностях в деле о расстреле двух полицейских

Стали известны новые подробности нападения водителя на двух полицейских в Москве. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, в ходе расследования изъят личный дневник стрелка.

По версии следствия, 15 июня мужчина 1995 года рождения, находясь на Ленинском проспекте, беспричинно открыл стрельбу в сторону сотрудников ДПС. Полицейские получили тяжелые ранения, но смогли задержать нападавшего и вызвать бригаду «скорой помощи». Оба полицейских находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. Нападавший также госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов»).

Оружие, из которого стрелял нападавший, изъято. Проведены обыски по месту проживания подозреваемого и по месту жительства его знакомых. Отмечается, что незадолго до совершения преступления он оставил у знакомых сумку, в которой находился его личный дневник.

По данным СМИ, нападавший – Ратмир Галаев – сын высокопоставленного офицера из ФСКН Ингушетии и племянник бывшего министра имущества Ингушетии. Как отмечает «Интерфакс» со ссылкой на источник, в ходе обысков в арендованной квартире в Москве у Галаева найдена литература экстремистского содержания.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 16.06.20

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