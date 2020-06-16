Россияне вынуждены экономить на мясе и воде

В результате экономического кризиса и борьбы с угрозой коронавируса жители России вынуждены экономить на еде. Такие данные опубликовала аналитическая компания Nielsen. Доклад цитирует газета «Коммерсантъ».

Согласно выводам экспертов, в мае доля низкого ценового сегмента в продуктах питания и товарах повседневного спроса достигла 17,7% против среднегодового значения 16,9%. Доля товаров премиального ценового сегмента, напротив, сократилась с 35,8% в среднем по году до 34,4% в минувшем месяце. Речь идет о мясе, фруктовых соках, воде, чае, макаронных изделиях. Кроме этого, 30% покупателей в России стали чаще искать в магазинах товары со скидками.

Директор по работе с ритейлерами «Nielsen Россия» Константин Локтев обратил внимание, что из-за сокращения доходов у россиян изменилось восприятие ценников. Например, 66% покупателей в РФ ощутили повышение цен, хотя данные продаж говорят о том, что в период коронавирусной угрозы средняя стоимость товаров в сетях почти не изменилась, заявили в Nielsen.

Как сообщал «Новый День», в результате кризиса реальные доходы населения, которые стагнировали шесть лет подряд, могут снизиться на 15%. По мнению экспертов, отечественная экономика по итогам года может серьезно обрушиться. В частности, бизнес-омбудсмен Борис Титов заявлял, что возможно падение на 10%, а директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев предупреждал, что экономика может рухнуть на 20% и по уровню обвала приблизиться к 1992 году.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников отмечал, что в этом году снижение реальных доходов россиян ожидается до уровня минус 3,8%. По итогам второго квартала эта цифра составила минус 6%.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 16.06.20

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