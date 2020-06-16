Взимать нельзя помогать: мэрия Москвы отчиталась о штрафах за нарушение масочного режима

В Москве за нарушение масочного режима торговые предприятия получили более 1,1 тысячи штрафов на общую сумму порядка 206 млн рублей. Как сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, рейды с проверками не прекращаются с 13 мая.

«В отношении предприятий торговли составлено 1145 административных материалов на сумму от 76,07 до 206,25 млн рублей. При этом за период с 1 июня, дня открытия непродовольственных магазинов, составлено 508 протоколов о нарушении масочно-перчаточного режима», – цитирует его слова ТАСС.

Немерюк отметил, что отсутствие масок и перчаток у посетителей и сотрудников предприятий торговли чаще регистрируются в Восточном, Южном и Западном округах.

Начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков со своей стороны уточнил, что штраф за нарушение масочного и перчаточного режима для физических лиц на предприятиях Москвы составляет 4 тысячи рублей. Взыскание за несоблюдение санитарных норм при действующем режиме повышенной готовности на рабочих местах для работодателя – юридического лица составляет от 100 тыс до 300 тыс рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 30 тыс до 50 тыс рублей.

Как сообщал «Новый День», 12 мая в Москве введён обязательный масочный режим. Жители столицы должны носить маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. Стоит отметить, что 4 июня мэр города Сергей Собянин заявил, что масочный режим может продлиться до середины осени.

Напомним, что в марте московские власти приобрели крупнейший завод по производству медицинских масок в России – ООО «КИТ», который производит треть медицинских масок в стране.

Москва, Мария Вяткина

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