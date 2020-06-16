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Вторник, 16 июня 2020, 14:58 мск

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В Москве трое мужчин похитили шестилетнего мальчика

Московские следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство» после похищения шестилетнего ребенка на северо-западе столицы. Мальчика силой засунули в машину.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, сегодня около подъезда дома на улице Маршала Катукова трое мужчин похитили ребенка 2014 года рождения. Они силой засунули мальчика в автомобиль, и уехали. Мама малыша тут же позвонила в полицию.

«В ходе проведения следственных действий установлено, что лица похитившие ребенка осуществляли движение по трассе М4 Дон и были остановлены в Липецкой области. В автомобиле находился ребенок с отцом, а также двумя мужчинами», – уточнили в ведомстве.

Мальчик здоров и невредим. Мужчины задержаны, их везут в подразделение Следственного комитета.

Москва, Татьяна Дорофеева

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