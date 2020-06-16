Мэрия предложила москвичам работать с 6 часов утра

В правительстве Москвы выступили с новой инициативой. Как заявил сегодня заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, для обеспечения социальной дистанции в общественном транспорте москвичам по возможности нужно начинать работать с 6 часов утра.

«Если работодатели изменят режим работы сотрудников (конечно, только для тех, кому это будет удобно), так, чтобы часть из них начинали рабочий день в более широком интервале времени – с 6-7 утра, как на многих предприятиях Германии и Канады, и до полудня вместо привычного 8-10 утра, то нагрузка на транспортную инфраструктуру заметно снизится, возможности социального дистанцирования на городском транспорте существенно увеличатся», – говорится в статье Ликсутова, опубликованной на едином транспортном портале столицы.

По словам чиновника, мэрия даже готова на снижение стоимости проезда на одной линии метро во внепиковый период утром. «Если результат позволит перераспределить нагрузку – подумаем о распространении этой практики на ряд других сильно загруженных перегонов», – заявил Ликсутов.

Он пояснил, что, согласно результатам опросов, 31% москвичей опасаются заразиться в общественном транспорте, а использование личного автомобиля не спасет москвичей от возможного заражения, хотя 64% горожан сейчас считают машины самым безопасным видом транспорта.

«Сглаживание пиковых часов позволило бы повысить соблюдение рекомендаций ВОЗ по дистанцированию в общественном транспорте и существенно сократить потери времени в заторах на дорогах», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

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