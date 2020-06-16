Хищение 330 млн рублей: в Подмосковье завершено расследование «дела Роскосмоса»

В Подмосковье завершено расследование дела о хищении на предприятии Роскосмоса 330 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По версии ведомства, генеральный директор «НПО им. С.А. Лавочкина» Сергей Лемешевский и его непосредственная подчинённая Екатерина Аверьянова вместе с председателем адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» Игоря Третьякова совершили хищение из госкорпорации Роскосмос. Как считает следствие, злоумышленники заключили фиктивные договоры с адвокатской контрой «Третьяков и партнеры» на оказание юридических услуг, которые в действительности фактически выполнялись штатными сотрудники юридического отдела НПО.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошеннические действия в особо крупном размере»). В ходе следствия наложен арест на недвижимое имущество обвиняемых, в том числе банковские счета на общую сумму порядка 340 млн рублей.

В ведомстве уточнили, что следственные действия проводились в Челябинской области и Подмосковье. Объем уголовного дела составил 120 томов. В ближайшее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Москва, Мария Вяткина

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