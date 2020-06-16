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Вторник, 16 июня 2020, 17:06 мск

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В Москве нарушителей социальной дистанции будут выслеживать с помощью дронов

Фото: скриншот видео ZALA AERO

Московские власти намерены с помощью дронов контролировать соблюдение социальной дистанции посетителями летних кафе, а также масочно-перчаточного режима в целом. Нарушители будут получать штрафы.

«Дроны и камеры позволяют выявлять нарушения масочно-перчаточного режима, социальной дистанции, в том числе на открывшихся сегодня верандах. А уполномоченные органы вправе использовать данные с этих камер, – цитирует ТАСС заявление Госинспекции по недвижимости. – Протоколы за нарушение масочно-перчаточного режима оформляют сотрудники полиции и ОАТИ (Объединения административно-технических инспекций города Москвы)».

На летних верандах кафе посетители обязаны пользоваться средствами индивидуальной защиты при передвижении между столиками, а работники заведений – при обслуживании клиентов. Кроме того, в кафе и ресторанах будет контролироваться измерение температуры сотрудникам.

Штраф за нарушение масочного и перчаточного режима для физических лиц на предприятиях Москвы составляет 4 тысячи рублей.

Москва, Татьяна Дорофеева

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