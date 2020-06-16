«Меры приняты»: Генпрокуратура отреагировала на скандал со штрафами из-за пропусков в Москве

Прокуратура приняла меры в ситуации с необоснованными административными штрафами в период действия цифровых пропусков в Москве. О многочисленных жалобах автолюбителей сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова сегодня на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству.

«Люди жалуются на необоснованное наложение административных взысканий за то, что они управляли транспортным средством не имея на то разрешения», – заявила Москалькова.

Представитель со своей стороны заверил, что меры приняты. «Все обращения рассмотрены, меры приняты, – цитирует заместителя генпрокурора РФ Александра Буксмана «Серебряный дождь». – Штрафы – это тоже наша каждодневная работа, это было связано со сбоем программы, она в какое-то время, но очень короткое, работала в тестовом режиме и до конца не была отработана».

Буксман заверил, что сейчас система отлажена, но «уже нет необходимости, пропуска отменены».

Ранее мэрия Москвы сообщала об отмене более 12 тысяч штрафов, полученных автолюбителями за ошибки в номере машины при оформлении цифровых пропусков.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 16.06.20

Опрос выявил предпочтения абитуриентов к выбору будущей профессии. / В Москве нарушителей социальной дистанции будут выслеживать с помощью дронов. / Япония отказалась от размещения американских комплексов ПРО. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»