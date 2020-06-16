Треть кафе и ресторанов в Москве открыли летние веранды

В Москве треть кафе и ресторанов открыли летние веранды в первый же день очередного этапа снятия ограничений 16 июня. Всего в этом году в столице разрешения на работу получили около 3 тысяч таких заведений.

«Столько же, сколько и в прошлом году. Пока не все они смонтированы. С сегодняшнего дня начинает работать примерно треть веранд, остальные завершают подготовку к работе»,– цитирует РИА «Новости» заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Чиновник подчеркнул, что в условиях режима самоизоляции отрасль быстро переориентировалась на доставку готовых блюд. В первую неделю запрета на работу оборот кафе, баров и ресторанов упал почти в пять раз. К 15 июня он составлял 70% от докризисного показателя. Ефимов выразил убежденность, что после открытия летних веранд отрасль вернется к прежнему обороту.

С 23 июня в Москве планируется возобновить работу стационарных заведений общепита.

Как сообщалось, на летних верандах власти Москвы с помощью дронов будут контролировать соблюдение социальной дистанции и использование СИЗ сотрудниками и посетителями. Гостям кафе надевать маски и перчатки придется при передвижении между столиками.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 16.06.20

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