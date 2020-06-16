Девальвация и рост безработицы: Россию накроет вторая волна кризиса

Через два месяца Россию может ожидать девальвация и повторение «черных» августа или сентября. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал экономист, вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский. По его оценке, сейчас не просматривается перспектива позитивного сценария развития событий.

«Скорее всего, осенью нас накроет вторая волна кризиса. У нас август – сентябрь – два тяжелых месяца, когда всякие пертурбации происходят на валютном рынке, в экономике. Это нас ждет», – сказал эксперт.

Как считает Вязовский, «трудно прогнозировать укрепление рубля, когда ты не веришь высокие цены на нефть». «Я не вижу, чтобы мировая экономика восстанавливалась, и сильно восстанавливался спрос. Что может вызвать экономический рост? Коронавирус не побежден, он не носит сезонных характер – люди болеют им и в теплых странах, новая вспышка в Китае показывает, что вполне возможен локдаун», – обратил внимание он.

Согласно прогнозу экономиста, цены за бочку нефти скоро вновь упадут до $20. «Цены на нефть пойдут вниз в районе $20 за бочку. Поэтому проблемы российского бюджета усугубятся. Это, видимо, вызовет девальвацию рубля. То укрепление, которое мы видели, не продлится долго. В России сильно растет безработица, наши власти не особенно стремятся поддержать бизнес. Они оказывали помощь, но прямых выплат населению – того, что могло бы поддержать с точки зрения конечного потребления – так и не было. Все это не очень системно было сделано», – подчеркнул Вязовский.

Наравне с этим эксперт обратил внимание, что нынешний рост цен на нефть – искусственный. «Последний месяц цены на нефть росли вверх, нот это был искусственный рост. Федеральная резервная система (ФРС США) накачивала мировые финансовые ринки ликвидностью, огромные вливания делал и Европейский центральный банк, Банк Японии. Некоторый отскок прошел по рынкам, и некоторые проблемы нашего бюджета были сглажены. Но такая накачка деньгами в длинной перспективе не работает. Это – адреналин, который вкалывают. Вот приехал синий труп, ему вкололи, он немного порозовеет, но это – не лечение», – сказал он.

По его мнению, монетарные методы не могут быть лекарством, что отразится, в том числе, на России. «Перспективы для российской экономики не самые радужные. Отопительный сезон закончился, спрос на энергоносители не возобновился, самолёты не летают, топливо не тратится...» – отметил он.

Как полагает эксперт, надежды на сделку Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и государств, не входящих в картель, о сокращении нефтедобычи тоже сомнительны. «Половина цены барреля – это не спрос и предложение. Это – финансовые факторы, действия спекулянтов на финрынках. ФРС влила много денег – это купировало падение сильное, но это не лечение», – заключил он.

Как сообщал «Новый День», по оценкам экспертов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) ВВП по итогам года может упасть до 11%, безработица увеличится до «катастрофически высоких» 10,7%, а курс доллара может взлететь до 103 рублей.

Москва, Мария Вяткина

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