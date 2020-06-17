Совет Федерации лишил полномочий ярославского сенатора Каграманяна

Сегодня на пленарном заседании Совет Федерации принял постановление о сложении полномочий сенатора от Ярославской области Игоря Каграманяна. Причиной стало его назначение на должность первого заместителя министра здравоохранения РФ.

«Распоряжением правительства Российской Федерации коллега Каграманян Игорь Николаевич назначен первым замминистра здравоохранения РФ, – сообщил глава комитета СовФеда по регламенту Вячеслав Тимченко. – В связи с чем им было подано заявление о сложении полномочий члена Совета Федерации с 8 июня этого года».

Постановление было поддержано единогласно 150 сенаторами.

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко поблагодарила Каграманяна «за содержательную и очень инициативную работу в Совете Федерации». «Нам очень жаль, Игорь Николаевич. Хотела сегодня подговорить сенаторов проголосовать против, но я понимаю – это высокое назначение, высокое доверие, оказанное вам правительством. Ваша работа оценена не только на уровне Совета Федерации, но и на правительственной уровне», – сказала Матвиенко и добавила, что в российской системе здравоохранения «многое надо поменять, понастроить и доналадить».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.06.20

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