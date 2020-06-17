Поил смесью со снотворным: в Подмосковье направлено в суд дело отца-отравителя

В Подмосковье перед судом предстанет 31-летний мужчина, подсыпавший своему сыну смертельную дозу снотворного. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, трагедия произошла утром 20 июля 2019 года в поселке Правдинский в городском округе Пушкино. Мужчина покормил своего 4-месячного сына смесью из бутылочки, в которую предварительно подсыпал снотворное средство, и ушел в другую комнату вместе с женой. Спустя некоторое время родители обнаружили мальчика без признаков жизни.

По результатам заключения комиссионной судебной экспертизы смерть ребенка наступила в результате острого отравления снотворным веществом. На допросе отеч ребенка сказал, что неоднократно подсыпал снотворное в смесь сыну, так как малыш часто плакал и капризничал, что сильно раздражало мужчину.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть ребенка»).

В рамках расследования были допрошены свидетели, проведены судебно-медицинская и комплексная судебно-медицинская экспертизы. Кроме этого, обвиняемому проведена комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, а также комплексное психофизиологическое исследование с применением полиграфа.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 17.06.20

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