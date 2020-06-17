«Ситуация складывается не совсем здорово»: сенатор раскритиковал огромные затраты на рекламу поправок в Конституцию РФ

Массовая реклама голосования по поправкам в Конституцию и организация самого голосования требуют миллиардов рублей из бюджета, и обоснованность этих трат вызывает вопросы. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев сегодня на пленарном заседании Совета Федерации.

Он обратил внимание, что до начала голосования по конституционной реформе остается менее 10 дней, а в обществе поправки в Основной закон вызвали бурное обсуждение. «Ситуация складывается не совсем здорово», – подчеркнул Мархаев.

«В отсутствие прямой достаточной поддержки населения и бизнеса в условиях изоляции вдруг изыскиваются немалые миллиарды для проведения голосования по поправкам к Конституции, рекламу в СМИ, дорогостоящие баннеры на каждом углу с призывом «Это наше решение». Сотни тысяч экземпляров газет с призывом ярких личностей о том, как здорово мы заживем после принятия поправок. Видимо, их отсутствие уже почти 30 лет нам мешали лучше жить. За активность в голосовании подарки – машины, квартиры, айфоны, различные сертификаты и многое другое. Как это соизмеряется с законностью?» – отметил Сенатор.

При этом, по его словам, в регионах уже «выстроена вся линейка» – от «неистовства ЦИК» и провластных структур до готовности правоохранительной системы подставить плечо. «Ничего нового, мало что меняется в нашем общем доме», – констатировал он.

Вместе с тем Мархаев отметил, что в последние годы Федеральное собрание приняло немало законов, которые тяжелой ношей ложатся на плечи населения – однако для олигархата создаются поистине тепличные условия. «Мы немало говорим о законности и незыблемости Основного закона страны – Конституции. С 26 июня по 1 июля нам, представителям высшего законодательного органа, необходимо сделать все возможное по обеспечению законности, чтобы мнение единственного источника власти – нашего многонационального народа – было в основе решения [по поправке в Конституцию]», – заключил сенатор.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.06.20

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