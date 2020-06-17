«Хватит заниматься болтологией!» Матвиенко устроила разнос замглаве Минэкономразвития РФ из-за Крыма

Сегодня на пленарном заседании Совета Федерации произошел скандал, поводом для которого стала заминка со строительством в Крыму детского реабилитационного центра. Как передает корреспондент РИА «Новый День», спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила заместителю министра экономического развития Сергею Назарову решить проблему в ручном режиме к середине сентября, или сложить полномочия.

Вопрос о строительству в Евпатории детского реабилитационного центра международного уровня обсуждается уже несколько месяцев. Весной было принято решение о проведении проектно-изыскательских работ и подготовке сметы для проекта бюджета РФ на 2021 год. Как заявил замминистра экономического развития Сергей Назаров, Минздрав уже разработал дорожную карту, с Минстроем идет обсуждение обоснования стоимости. Согласно предварительным расчетам, стоимость строительства центра может составить 18.9 млрд рублей, предварительный срок реализации – 2021 – 2025 год.

Между тем до сих пор не подготовлено обоснование стоимости объекта, не решен также вопрос о выделении земельного участка в Евпатории. По словам чиновника, эта тема обсуждалась на прошлой неделе с главой Крыма Сергеем Аксеновым. «Думаю, надо активизировать работу с Минздравом, чтобы попасть в бюджетный цикл. Пока есть вопросы», – сказал Назаров.

Тем не менее, такой комментарий не убедил спикера Совета Федерации. «За Крым и Севастополь в Министерстве экономического развития отвечаете вы, – подчеркнула Матвиенко. – Задач в Крыму очень много, которые надо решать (…), и мы надеемся, что с приходом нового вице-премьера г-на Хуснуллина, который очень активно занялся этой работой, (…) наконец эта работа будет серьезно активизирована. Но я вам хочу сказать, что вопрос строительства в Евпатории детского центра – сегодня приоритетная задача… Вы как бы в теме, но разговор такой, повествовательный».

В этой ситуации Матвиенко предложила Назарову «заняться руками этой темой», вместо того, чтобы продолжать об этом рассуждать. «Хватит заниматься болтологией», – потребовала она, поставив срок до сентября. «Больше мы эти общие слова слушать не будем. Все правильно говорят – но результата-то нет! Сначала вице-премьер принял один протокол, потом начались проблемы с передачей земли, с участком. Все было согласовано!» – подчеркнула спикер Совета Федерации.

«Покажите класс, – предложила Матвиенко Назарову. – Покажите, что вы способны выполнить поручение президента». По ее словам, если выполнение проекта сорвется, «мы будем это оценивать как недостаточную профессиональную компетентность целого заместителя министра экономического развития всей Российской Федерации». «Принимается такое решение? Если нет – вы можете сейчас отказаться. А заодно – и от должности. Либо вы соглашаетесь с такой постановкой вопроса», – заявила она.

В ответ чиновник заверил, что министерство сделает все, что от него зависит.

«Хотите, я это сделаю за вас? – предложила Матвиенко под смех в зале. – Нет, не хотите. И я не хочу быть замминистра. Поэтому, пожалуйста, до середины сентября все сделайте».

По итогам обсуждений «критической точкой» было назначено 15 сентября. К этому сроку Министерство экономического развития должно направить в Совфед материалы по проекту.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.06.20

«Ситуация складывается не совсем здорово»: сенатор раскритиковал огромные затраты на рекламу поправок в Конституцию РФ. / Заболеваемость Covid-19 в России снижается, а смертность растет. / В Перми сел неисправный SSJ-100, летевший из Москвы. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»