Вице-спикер Госдумы: СПЧ в «деле» о московском «электронном концлагере» защищает Собянина

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в ситуации с «электронным концлагерем» Москвы защитил права только мэра города Сергея Собянина, забыв о жителях столицы. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев.

По его оценке, слова главы СПЧ Валерия Фадеева, который счел законными коронавирусные ограничения, в том числе пропускную систему – «выглядят, как будто они защищают права одного человека – Сергея Собянина».

«Не нужно быть квалифицированным юристом и законодателем для того, чтобы ясно понимать: московская пропускная система была одним сплошным нарушением прав человека. Под прикрытием «борьбы с пандемией» мэрия навязала москвичам технически «сырую», постоянно сбоившую электронную систему. Причем создавала трудности она только для законопослушных граждан, ограниченных двумя выездами из дома в неделю. Нарушителям никто не мешал взять из открытого доступа ИНН любой организации и получить пропуск», – подчеркнул Лебедев в комментарии на своей странице в «Фейсбуке».

Вице-спикер Госдумы также напомнил о многочисленных штрафах, которые москвичи получили из-за сбоев системы, даже «честно оформив пропуска». «Если Совет по правам человека действительно хочет соответствовать своему названию, то он должен инициировать масштабное расследование и массовые иски со стороны жителей Москвы против властей, устроившей людям сплошные проблемы на ровном месте. Вместо того, чтобы эффективно бороться с коронавирусом, московские власти тестировали на людях «электронный концлагерь», – заявил Лебедев.

Как сообщал «Новый День», в конце мая Фадеев сообщил, что СПЧ готовит доклад о действиях органов власти РФ во время эпидемии коронавируса, и ситуация с приложением мэрии Москвы «Социальный мониторинг» станет одной из центральных его тем. Он также заявил, что считает необходимым отменить все штрафы москвичам, выписанные через приложение из-за огромного числа сбоев.

Накануне Фадеев сказал, что введение пропускного режима в Москве было обосновано с точки зрения закона. Он пояснил, что закон позволяет вводить такие ограничительные меры, когда санитарный врач региона принимает соответствующее решение. «А санитарный врач Москвы принял такое решение», – отметил он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 17.06.20

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