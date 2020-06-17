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Среда, 17 июня 2020, 13:54 мск

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Совет Федерации просит минстрой РФ разработать закон о всероссийской реновации

Московскую программу реновации следует распространить на всю страну, при этом нужно установить правила, выгодные для инвесторов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, пятиэтажное жилье в российских городах, построенное в 50-60-е – первый кандидат на попадание в список аварийного. Москва и Санкт-Петербург постепенно избавляются от такого жилого фонда, однако эта тенденция должна распространиться на всю Россию, считает Матвиенко.

«По идее, надо программу реновации [начать] по всей стране, – заявила спикер верхней палаты парламента. – Выработать правила, принять законы, сделать этот процесс экономически выгодным для инвесторов. Без инвесторов никаких государственных средств не хватит».

В этой связи Матвиенко предложила сенаторам обратиться в минстрой РФ с предложением разработать законопроект о реновации пятиэтажек и другого ветхого непригодного жилья.

Москва, Татьяна Дорофеева

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