Самочувствие бизнеса нельзя назвать «удовлетворительным»: прокуратура выявила 187 тысяч случаев нарушений прав предпринимателей

Самочувствие бизнеса в России пока нельзя назвать удовлетворительным. Причиной становятся как давление на предпринимателей со стороны правоохранительной системы, так и пробелы в законодательстве, и неоплата контрактов со стороны госорганов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, выступая сегодня на пленарном заседании Совета Федерации.

«Развитие экономики во многом зависит от самочувствия бизнеса. Но, к сожалению, пока его нельзя назвать удовлетворительным», – подчеркнул глава надзорного ведомства. По его словам, в 2019 году прокурорские работники выявили 186 948 нарушений прав предпринимателей. Проверки показали, что причины многих нарушений и жалоб кроются в ненадлежащем нормотворчестве органов государственной власти и местного самоуправления. «В этой связи прокуроры вынесли свыше 30 тысяч протестов, и еще во многих случаях предотвратили принятие актов, создающих предпосылки для нарушений», – отметил Краснов.

Генпрокурор также обратил внимание, что актуальной остается проблема давления на бизнес со стороны правоохранительных органов. «Продолжают выявляться случаи необоснованного возбуждения уголовных дел, привлечения предпринимателей к уголовной ответственности и заключения под стражу», – сказал он, отметив, что надзор за этой сферой особенно важен в посткоронавирусный период, поскольку у предпринимателей закономерным образом возникают долги, и появляются заинтересанты решения этих проблем в обход судов через инициирование уголовного преследования.

Краснов также отметил, бизнес нередко не может добиться оплаты долгов по исполненным госконтрактам. В этой связи генпрокурор предложил ввести в критерии оценки эффективности работы губернаторов наличие задолженности по таким договорам.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.06.20

Совет Федерации просит минстрой РФ разработать закон о всероссийской реновации. / Россияне потянулись к «значимым» водоемам: растет спрос на турбазы и отели на Оке и Волге. / Вице-спикер Госдумы: СПЧ в «деле» о московском «электронном концлагере» защищает Собянина. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»