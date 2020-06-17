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Среда, 17 июня 2020, 15:42 мск

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«Место Каграманяна еще не остыло»: СовФед оперативно нашел замену отставному сенатору

Место первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по социальной политике занял сенатор от Бурятии Александр Варфоломеев. Такое решение было принято сегодня на заседании верхней палаты парламента. Спикер СовФеда Валентина Матвиенко отметила, что назначение оказалось очень оперативным – «место от Каграманяна еще не остыло».

Как пояснила глава комитета СФ Инна Святенко, на внеочередном заседании было принято решение избрать сенатора от Бурятии Александра Варфоломеева первым заместителем председателя. Должность стала вакантной после ухода сенатора Игоря Каграманяна – его отставку Совфеда принял сегодня утром.

«Это тот случай, когда свято место пусто не бывает, – отметила Матвиенко. – Еще место от Каграманяна не остыло, а должность уже занята. Это хороший стиль, нормальный».

Назначение Варфоломеева сенаторы поддержали единогласно. «Вы таким карьеристом оказались, тихой сапой и уже заместитель председателя комитета. Инна Юрьевна [Святенко], вы поаккуратнее там», – пошутила Матвиенко.

Ранее Совет Федерации принял постановление о сложении полномочий сенатора от Ярославской области Игоря Каграманяна. Причиной стало его назначение на должность первого заместителя министра здравоохранения РФ.

Москва, Татьяна Дорофеева

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