СовФед притормозил правительство РФ: сенаторы отказались пополнять резервный фонд за счет «социалки»

Правительство РФ намерено направить неиспользованные средства социальных статей федерального бюджета на наполнение резервного фонда. Об этом сообщил сенатор от Ивановской области Виктор Смирнов сегодня на заседании Совета Федерации.

«Коллеги, давайте поручим нашим представителям в комиссии [по перераспределению бюджетных ассигнований] категорически не поддерживать предложение правительства по сокращению расходов на государственные программы социальной направленности для наполнения резервного фонда, – сказал Смирнов. – Такая работа в правительстве сегодня ведется, и в частности госпрограмма РФ «Развитие образования» урезается за счет софинансирования из федерального бюджета расходов субъектов РФ».

Сенатор отказался подробно обсуждать эту ситуацию, подчеркнув, что вице-спикер верхней палаты парламента Николай Журавлев «в курсе».

Спикер СовФеда Валентина Матвиенко согласилась с этим предложением. «Социальные статьи трогать не надо, есть, что другое там сокращать. Давайте дадим такое поручение от палаты – проследить, чтобы не было никакого наступления на социальные программы», – подтвердила она.

В свою очередь вице-спикер Николай Журавлев заверил, что речь шла только о неиспользованных резервных средствах. «Я хочу напомнить, что резервный фонд тоже для понятных сейчас антиэпидемиологических целей наполняется, и без этого тоже нельзя, поэтому все неиспользованные резервы направляются в резервный фонд», – заявил он.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.06.20

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