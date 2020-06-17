«Уголовка чистой воды»: полиция проверит информацию о бесплатной раздаче сим-карт перед голосованием по Конституции

В Москве полиция проверит информацию о возможном создании серии ложных аккаунтов на портале mos.ru накануне голосования по поправкам в Конституцию. В управление МВД с такой просьбой обратился Мосгоризбирком (МГИК). Ранее о раздаче сим-карт для оплачивамой регистрации сообщили СМИ.

«Мы обратились с таким представлением, немедленно проверить, пресечь, если подтвердится эта деятельность, и принять меры реагирования, проинформировать нас, – цитирует «Интерфакс» зампреда комиссии Дмитрия Реута. – Мы написали немедленно, дальше зависит от полиции».

О возможной краже персональных данных в МГИК сообщил заместитель председателя Общественной палаты Москвы, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Он сослался на сюжет телеканала «Дождь». Если информация подтвердится, это будет «уголовка чистой воды, это кража персональных данных», отметил Венедиктов. При этом он отметил, что в департаменте информационных технологий Москвы сообщили о принятом еще в начале июня решении не допускать к электронному голосованию аккаунты, созданные после 5 июня.

Телеканал «Дождь» ранее сообщал, что его корреспондент связался с организаторами раздачи сим-карт для оплачиваемой регистрации, и те прислали ему базу персональных данных московских пенсионеров. Используя эти фамилии, номера паспортов и СНИЛС, нужно было зарегистрироваться с новой сим-картой на портале mos.ru. Большая часть людей в полученном журналистом файле прописана на северо-западе Москвы.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявляла, что комиссия не нашла подтверждений жалобам на принуждение к электронному голосованию. «В основном это были фейки. Ни одно заявление, которое пришло, пока не подтвердилось», – сообщила она.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.06.20

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