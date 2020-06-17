Экономика катится в пропасть: после парада Победы и реформы Конституции Россию ждут тяжелые времена

Экономический кризис в России в самом разгаре. Как считает известный экономист, директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев, падение ВВП в мае могло составить 15%, а перспективы ближайших месяцев – не лучше. В интервью РИА «Новый День» эксперт предупредил, что к осени россиян может ждать новый удар – девальвация рубля.

Николаев обратил внимание, что отечественная экономика продолжает падение даже с учетом постепенного возобновления деловой активности после периода жестких ограничений. «Мы только что получили данные по динамике промышленного производства за май. Они оказались существенно хуже, чем апрельские данные – падение на 9,6%. И это при том, что промышленность в мае почти везде уже работала. В той же Москве с 12 мая сняли ограничения – майские праздники, потом промышленность заработала. То есть этот месяц сравним с маем 2019 года, а падение почти в 10%. Если мы учтем, а это обязательно надо учитывать, что сфера услуг была еще на карантине, то можно смело прогнозировать, что снижение ВВП будет существенно больше, чем в апреле», – сказал он.

Экономист также обратил внимание, что Росстат не рассчитывает месячный ВВП, но, если ориентироваться на заявления минэкономразвития, которое оценило падение ВВП в апреле на 12%, а также свежую статистику по маю, «можно прогнозировать, что в мае падение было не менее 15%», полагает Николаев.

Наравне с этим эксперт обратил внимание, что в мае для российской экономики появился еще один мощный негативный фактор – обязательства по снижению добычи нефти. «Недаром у нас за май добыча нефти снизилась в годовом выражении на 14,5%. Этот фактор снижения добычи нефти для нашей нефтяной экономики будет действовать до конца текущего года и во многом определит и динамику промышленного производства», – отметил он.

«Отсюда вывод: с такими показателями падения почти на 10% по производству, и еще большему падению по услугам мы и пойдем эти месяцы. Это состояние глубокого провала и пока разворота к лучшему в этом плане нет», – констатировал Николаев.

Более того, согласно его прогнозу, после того парада Победы и голосования по конституционной реформе, россиян ждет девальвация рубля. «Это не значит, что 1 июля голосование по поправкам, а 2 июля – резкое проседание рубля. Естественно, приличия ради, должен пройти срок. Но экономические условия диктуют властям дальше не держать рубль. Расходовать «заначку» (ФНБ) никто не хочет, цены на нефть низкие, объёмы экспорта упали, мы идем с 50% недополученной выручкой в рублевом выражении от продаваемой нефти по сравнению с прошлым годом», – подчеркнул Николаев.

Экономист пояснил, что механизм девальвации остается для власти возможностью восполнить выпадающие доходы за счет обесценивавшегося рубля. «Риски девальвации остаются и переходят, я думаю, на осень», – сказал он.

По его мнению, жителям России в таких сложных условиях важно сохранять внутреннюю мобилизацию. «Я бы посоветовал не расслабляться. Мы видим, что уровень заражения (коронавирусом) продолжает оставаться очень высоким. В отдельных регионах ситуация становится лучше, например, в Москве. Если судить по уровню заражения, он в России по-прежнему один их самых высоких в мире. Это значит и по экономике сохраняются риски. Чудес не бывает», – отметил эксперт.

При этом он также добавил, что, если начнётся вторая волна распространения коронавируса, обстановка будет значительно хуже. «Можно, конечно, все отменить, но если начнется вторая волна, то власти встанут перед проблемой: делать вид, что ничего не происходит или опять вводить ограничения. Второй раз это будет гораздо болезненнее, а вероятность есть, и риски второй волны существуют. В такой период нужно исходить из того, что ничего не закончилось. И с точки зрения экономики, домохозяйствам нужно тоже подходить к планированию бюджета с учетом того, что ничего не закончилось. Если есть возможность дополнительно подзаработать – надо подзарабатывать», – считает Николаев.

Вместе с тем экономист отметил, что сейчас нужно учитывать «уроки» весны и адаптироваться к новым реалиям. «Многие потеряли в доходах и работе, но есть виды деятельности, которые очень нуждались в работниках, например, Интернет-заказы по доставке. Какой бы ни был кризис, всегда есть отрасли, которые развиваются. Даже в промпроизводстве некоторые бурно росли – фармацевтическая отрасль, и производство ткани, одежды, спецодежды, объем выпуска которой вырос в два раза. Надо понимать, что в определенных сферах спрос вырос, это предоставляет возможность поддерживать уровень доходов. В такой период это нужно использовать», – заключил Николаев.

Москва, Мария Вяткина

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