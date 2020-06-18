«Наглые лицемеры!» Мэрия Москвы запретила митинг против конституционной реформы

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг левых патриотических организаций против конституционной реформы. Об этом сообщил лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов, опубликовав соответствующий документ из мэрии, в котором говорится, что в столице продолжает действовать запрет на проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

«С учетом неблагоприятных прогнозов состояния эпидемиологической обстановки в городе, включая третью декаду июня 2020 г., а также невозможностью размещения в заявленном месте указанного количества участников (с учетом требования по соблюдению необходимой социальной дистанции между гражданами), заявление публичное мероприятие не согласовывается», – отмечается в ответе правительства Москвы.

«Предупреждаю, что в случае проведения публичного предприятия организаторы и иные участки могут быть привлечены к ответственности в установленному порядке», – подчеркивается также в документе, подписанном первым заместителем руководителя Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Василием Олейником.

Удальцов назвал такое решение «лицемерным». «Мэрия Москвы отказала в согласовании митинга оппозиции 27 июня, ссылаясь на неблагоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку. При этом парад 24 июня и голосование по Конституции 1 июля проводить можно. Наглые лицемеры!» – прокомментировал он.

Как сообщал «Новый День», Удальцов назвал конституционную реформу «мошенническим спецмероприятием». «Власть запрещает массовые мероприятия. Это цинизм – готовится парад, разные развлекательные мероприятия, но даже за одиночные пикет власти трактуют как нарушения закона», – отмечал ранее он.

Стоит отметить, что левые уже пытались подать заявку на митинг с такими же требованиями на 7 июня, однако им было отказано из-за карантинных мер.

Напомним, голосование по поправкам в Основной закон РФ пройдет семь дней – с 25 июня по 1 июля. В Основном законе предлагается изменить 46 пунктов. Ключевая поправка – об обнулении президентских сроков для действующего главы государства, что позволяет Владимиру Путину сохранить за собой пост президента после 2024 года.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 18.06.20

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