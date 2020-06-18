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Четверг, 18 июня 2020, 16:52 мск

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В Москве мужчина расстрелял троих человек, в том числе ребенка

Неизвестный мужчина, открывший стрельбу в жилом доме на севере Москвы, скончался. Сообщается о четырех погибших в квартире, один из них – ребенок.

По предварительным данным, стрельба произошла в квартире дома №38 на улице Приорова. СМИ сообщали, что в той же квартире находится женщина и, возможно, двое детей. Стрелок забаррикадировался изнутри, полиция пыталась попасть в квартиру, в это время появились сообщения о том, что женщина ранена.

По информации РИА «Новости», в итоге в квартире были обнаружены тела четырех человек, один из них – ребенок. Со ссылкой на экстренные службы города агентство сообщает, что стрелок, по предварительным данным, покончил с собой. Сейчас на месте работают следователи.

По информации «Пятого канала», в правоохранительные органы позвонили соседи, услышавшие выстрелы. Не исключено, что конфликт произошел на бытовой почве.

Москва, Татьяна Дорофеева

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