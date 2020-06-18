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Четверг, 18 июня 2020, 17:34 мск

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СКР возбудил уголовное дело после стрельбы в Москве

В Москве после гибели четырех человек в результате стрельбы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло сегодня днем в квартире на улице Приорова. Соседи, услышали хлопки и вызвали полицию. В квартире были обнаружены тела двух женщин, мужчины, а также малолетнего ребенка с огнестрельными ранениями.

По словам очевидцев, незадолго до инцидента в дом зашел сожитель одной из погибших.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

По данным СМИ, мужчина убил свою бывшую девушку, ее мать и ребенка. Стрелок забаррикадировался изнутри, пока полиция пыталась попасть в квартиру.

Стоит отметить, что ранее в интервью РИА «Новый День» психолог, психотерапевт, экзистенцаналитик Андрей Чернышев предупредил, что экономический кризис, карантинный режим и информационное нагнетание ситуации с угрозой коронавируса провоцирует волну агрессии, что может привести к росту преступности.

Москва, Мария Вяткина

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