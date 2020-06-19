В Москве десятки ресторанов и магазинов не пережили коронавирус

В центре Москвы за три месяца борьбы с угрозой распространения коронавируса закрылось 112 магазинов, большая их часть находилась на Садовом кольце и на Арбате. С учетом новых торговых точек, их количество сократилось на 3%. По итогам 2020 года аналитики прогнозируют рост свободных арендных площадей в столице на 3-5%, пишет РБК.

Издание отмечает, что в целом режим самоизоляции в центре столицы не пережили 4% от всех находившихся там продовольственных и непродовольственных магазинов, а также заведений общепита. Проанализированы были данные геосервиса 2ГИС за март, апрель и май. За это же время на центральных улицах открылось 39 новых торговых точек, поэтому общее сокращение предприятий торговли и общепита составило 3%. Закрытыми считались точки, удаленные из справочника.

Самой пострадавшей, судя по результатам исследования, стала сфера общепита – закрылось 62 заведений, при том, что количество новых составило лишь 16.

В компании Knight Frank также изучили ситуацию, и отмечают, что к началу июня на улице Мясницкой на 3 п.п. по сравнению с концом 2019 года выросла доля свободных площадей на первых этажах. В числе закрытых точек там – три заведения общепита. На улице Покровка количество свободных помещений выросло с 4 до почти 9%.

Что касается торговых центров столицы, то там освободилось еще часть площадей и доля свободных помещений составила 10%, выяснили аналитики компании Cushman & Wakefield. В моллах остались закрытыми только единичные магазины. В свою очередь, партнер Colliers International Анна Никандрова отмечает, что решения об уходе из ТЦ могут быть приняты компаниями ближе к концу лета – сейчас они анализируют работу в новых условиях.

По итогам года доля свободных площадей в Москве может увеличиться до 13-15%, полагают аналитики. Так, сеть Fashion House уже объявила о банкротстве, а Dodo Pizza и «Шоколадница» – об оптимизации. Кроме того, сеть магазинов питания «Вкусвилл» закрыла около 20 магазинов.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 19.06.20

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