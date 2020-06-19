Конституционная реформа: Кремль снизил желаемые показатели всероссийского голосования

Кремль не устанавливает для всех регионов общие пороги явки и одобрения поправок в Конституцию. На этот раз в субъекты РФ направляют индикаторы, исходя из электоральной истории этих территорий. Явка выше 55% может считаться отличной, выше 50% – нормальной, а желаемый процент проголосовавших за изменения составляет лишь 60%, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники в администрации президента (АП).

По данным издания, в Кремле будут считать нормальной явку выше 50%, а ожидаемые данные по одобрению – 60%. В феврале цифры были другими: вице-губернаторов ставили в известность, что желаемый результат – явка 60% избирателей, 70% из которых поддержат поправку. При этом, по данным другого источника газеты, близкого к АП, сейчас желаемые показатели для регионов определяются индивидуально с учетом их «электоральной истории».

В регионах чиновники, как правило, в официальных комментариях отрицают наличие таких показателей, полученных из Москвы. Тем не менее, на условиях анонимности представители региональных властей говорят совершенно иное: так, мэр одного из городов Иркутской области сказал, что весной ему спустили сверху цифры по явке и одобрению поправки в 60% и 70% соответственно. Новых данных с тех пор не поступало, хотя ситуация серьезно изменилась.

Политологи считают, что пока рано говорить о точных прогнозах по явке и проценту одобрения поправки, однако судя по всему, Кремль устроит, если «да» в бюллетене поставит бОльшая часть участников голосования. Похоже, что федеральная власть теперь исходит из показателей голосования за Конституцию 1993 года, считает политтехнолог Григорий Казанков. Тогда явка была 54,8%, «за» – 58,4%. С его мнением согласен политолог, экс-сотрудник администрации президента Владимир Шемякин. Однако, по его словам, при политическом планировании учитывается опасение граждан заразиться коронавирусом и сезонный фактор.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 19.06.20

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