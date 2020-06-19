«Они думают, мы будем штурмовать этот объект»: противники Юго-Восточной хорды не сдаются

Строительство Юго-Восточной хорды, которая получила название радиоактивной «дороги смерти» и вызывает массовый протест жителей Москвы, должно быть прекращено. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил политик, экс-член Общественной палаты РФ, лидер движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров. Тем не менее, по его словам, работы по выемке зараженного радиацией грунта там продолжаются, и «перспектива пока плохая».

«К сожалению, работы продолжаются. [ФГУП] «Радон» активничает и проводит рекультивацию, на самом деле какая-то непонятная там [ситуация] – активисты видеокамерой смотрят, наблюдают, очень странная там история, – сообщил он сегодня во время прямого эфира в «Фейсбуке». – Просто чуть не лопатами там это все выкапывают, хотя там, не дай Бог, если чуть в глубину копнешь, там огромные залежи, это же ядерный могильник».

Федоров уточнил, что активисты-защитники Замоскворечья направляют запросы в различные органы власти и надзорные ведомства с просьбой прекратить работы на месте радиоактивного могильника. «Мы, к сожалению, были брутально вытеснены с этого склона, эта территория огорожена забором, колючей проволокой, видеокамерами, там вообще чуть не на каждом углу по сотруднику ЧОПа стоит, по полицейскому, – отметил он. – Они, наверное, думают, что мы сейчас будем штурмовать этот объект. Хотя все люди там настроены очень решительно – но в рамках закона».

Федоров также обратил внимание, что провластные сторонники строительства Юго-Восточной хорды пытались связать защитников территории с чуть не с интересами Госдепа, однако в числе сторонников протеста оказались представители самых разных политических сил и слоев общества. «Это говорит о том, что это не политизированный протест, просто люди не хотят, чтобы хорда прошла по этому месту, – пояснил политик. – Чтобы ядерный могильник, который сейчас вскрывают бесконтрольно, бездумно, без подготовки, и непонятно, куда они увозят этот грунт, чтобы этой пылью захлебнулись потом ближайшие районы, чтобы машины, которые пойдут по хорде, ловили эту радиацию. На дне Москвы-реки тоже радиация замечена – если там какое-то ЧП произойдет, то это будет заражение всей реки».

Федоров напомнил, что суды над задержанными на мартовской акции защитниками хорды продолжаются, им грозят крупные штрафы, но протест нельзя остановить. «Нельзя останавливаться, нельзя сдаваться. Надо использовать все законные методы для того, чтобы эту стройку прекратить», – подчеркнул он.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 19.06.20

«Отправили на передержку»: Дмитрий Медведев может сменить в кресле спикера Госдумы или войти в президентскую гонку. / Синоптики рассказали, каким будет июль в России. / 21 июня земляне увидят кольцеобразное затмение Солнца. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»