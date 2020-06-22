«Такого шока не было с 90-х годов»: России предрекли рост дефицита бюджета

Бюджет России в мае этого года испытал шок, какого не было с 1990-х годов. Из-за падения цен на нефть и ограничительных мер в связи с коронавирусом нефтегазовые доходы снизились на 70%, дефицит бюджета составил 409 млрд рублей. Аналитики уверены, что в ближайшее время дефицит будет только расти.

Нефтегазовые доходы федерального бюджета за первые пять месяцев этого года составили 2,4 трлн рублей, что почти на 30% меньше, чем за январь-май 2019 года, говорится в очередном выпуске бюллетеня «Комментарии о Государстве и Бизнесе», подготовленном Институтом «Центр развития» НИУ ВШЭ. Резкое падение связано со снижением цен на нефть в марте и апреле.

«В результате падения нефтяных цен НДПИ в мае 2020 г. снизился по сравнению с майскими поступлениями 2019 г. на 76%, нефтегазовые доходы – на 70%. Такого шока федеральный бюджет не испытывал за период с 90-х годов прошлого века», – подчеркнули аналитики.

При этом в целом, по предварительным данным Минфина, доходы бюджета за пять месяцев почти не упали по сравнению с 2019 годом и составили 7,9 трлн рублей. Выравнивание стало возможно благодаря росту на 23% ненефтегазовых доходов, который объясняется перечислением в бюджет РФ прибыли Центробанка в объеме более миллиарда рублей, полученных от сделки со Сбербанком. Однако этот миллиард уже потрачен.

«Без учета этих перечислений показатели по ненефтегазовым доходам за первые пять месяцев в 2019 и 2020 гг. были бы примерно равны», – говорится в докладе. Так, в мае доходы федерального бюджета упали по сравнению с маем 2019 года на 40%, а ненефтегазовые доходы – на 17%. На снижение последних повлияло сокращение налога на прибыль более чем на 40%, НДС на импорт на 13%, уменьшением ввозных пошлин на 54%.

В то же время бюджетные расходы за период пандемии существенно выросли. В частности, на здравоохранение за пять месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ушло в 2,2 раза больше, на межбюджетные трансферты – в 1,7 раза, на национальную экономику – на 27%, на социальную политику – на 19%. Но при этом снизились расходы на спорт, обслуживание госдолга, социальную политику (с 32% бюджета до 30,2%), на образование (с 5,4% до 5%).

Но даже с учетом экономии дефицит федерального бюджета за первые пять месяцев этого года составил 409 млрд рублей, отмечают авторы доклада. «При этом в течение всего периода продолжало действовать бюджетное правило, и в целом за пять месяцев Минфин РФ за счет дополнительных нефтегазовых доходов направил на приобретение валюты 386 млрд рублей (16% от общего объема нефтегазовых доходов), с учетом продаж валюты в апреле и мае 2020 г., – обращают внимание аналитики. – С учетом этих операций располагаемые ресурсы федерального бюджета в январе- мае 2020 г. можно оценить в 7,5 трлн рублей».

Нехватку бюджетных ресурсов, оцениваемую в 800 млрд рублей, изыскали благодаря заимствованиям на внутреннем рынке и сокращению остатков бюджетных средств.

Начало лета не ознаменовало выход из кризиса. Эксперты, изучившие майские и июньские цены на нефть, констатировали, что они поднялись примерно до $40-41 за баррель марки Urals. Это значит, что хотя нефтегазовые доходы покажут некоторый рост по сравнению с майским шоковым уровнем, бюджетный дефицит будет только расти, делают вывод авторы доклада.

Москва, Татьяна Дорофеева

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