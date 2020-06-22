Транквилизатор в газировке: в Москве продлен арест серийного отравителя

В Москве на три месяца продлен арест Мурату Сабанову, подозреваемому в отравлении и грабеже прохожих в столице. Об этом сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

Срок содержания под стражей в отношении Сабанова продлен до 25 сентября 2020 года, передает агентство «Москва».

Как сообщал «Новый День», в российской столице в мае и июне 2019 года не менее 24 человек отравилось газировкой. По подозрению задержан 26-летний приезжий из Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов.

По версии следствия, он подсыпал в газировку и коктейли транквилизатор феназепам и предлагал их молодым людям. Когда жертвы «отключались», подозреваемый забирал у них ценные вещи. Нападения были совершены в скверах в районе Чистых прудов, в «Яме» на Хохловской площади, а также в парке «Горка» и баре «Зинзивер».

Москва, Мария Вяткина

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