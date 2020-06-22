«Вот такие Собянин организует спальные районы»: москвич нашел «городки гастарбайтеров» недалеко от Кремля (ФОТО)

В шести километрах от Кремля на северо-востоке Москвы вырос стихийный «городок гастарбайтеров», окруженный со всех сторон огромными свалками отходов. Второе поселение с такими же помойками раскинулось прямо на берегу Москвы-реки в районе Москворечье-Сабурово. Незаконные постройки и кучи мусора обнаружил московский активист Игорь Сабиров, видео и фотографии оказались в социальных сетях.

«Это в Москве, почти в центре, – говорит автор в видеоролике, который снял накануне в Москворечье-Сабурово. – Вот такие у нас Собянин организует спальные районы. (…) Видите, как уютненько? А вот здесь у них, видимо, отхожее место». В ролике видны шалаши, сооруженные из веток и старых одеял, вся территория вокруг них завалена мусором, среди которого видны покрышки, рваные пакеты, пластиковые бутылки, пенопласт, банки, и даже трубка кинескопа. На ветках деревьев развешана старая одежда и грязные тряпки. В одном из шалашей под потолком горит гирлянда.

Источник: группа «Антипаразиты» в соцсетях

«А все, видать, на заработках(…), – комментирует автор отсутствие владельцев шалашей. – Вот такой у нас быт московских индейцев. Такая карантинная ситуация. Это они тут изолировались, наверное. Пандемия, Москва». Неподалеку от жилищ оказалась сложена импровизированная печь, рядом с ней – несколько стульев и «стол» с грязной скатертью. «Место для пикника, – пояснил москвич. – Коллективный прием пищи. А вон туда мы все сразу сваливаем». За «местом для пикника» оказалось несколько больших мусорных куч.

Как сообщил корреспонденту РИА «Новый День» автор видео Игорь Сабиров, стихийный «городок» и огромная помойка находятся рядом с платформой Сабурово, примерно в 500 метрах от скандально известного могильника ядерных отходов. «Эти бомжи как раз оттуда, – пояснил он. – А берег там в каком состоянии! Там [в стихийном городке] – мусор, а на берегу бетон, асфальт, это опасные отходы. Они относятся к опасной группе отходов производства, это не просто бытовые отходы, а там весь берег усыпан этим, там тысячи две метров квадратных».

«На этой москвореченской помойке убили бомжа буквально два-три дня назад. Там были все городские службы, которые только можно придумать. Все в курсе, этот городок с прошлой зимы. Они сначала жили прямо на могильнике, а когда стройка затеялась, их с этого могильника выгнали», – отметил собеседник агентства.

Другой стихийный городок с помойкой находится менее чем в 7 км от Кремля, в районе метро Бутырская, уточнил Игорь Сабиров. Там московский активист побывал сегодня, и также опубликовал видео и несколько десятков фотографий в соцсетях. «Что-то мне как-то дурноватенько», – признается он, перебираясь через мусорные завалы. В ролике видны огромные груды отходов, среди которых возвышается несколько построек, сооруженные из подручных материалов. Это уже не шалаши: у фанерных домиков есть настоящие двери, причем некоторые заперты на висячие замки. На стене висит счетчик электроэнергии. Рядом с одной из построек лежит большой моток колючей проволоки.

Источник: группа «Антипаразиты» в соцсетях

«Я не понимаю, как так. Ну вот как так-то? – возмущается автор видео, пробираясь к «домикам». – Капитальные строения почти в центре Москвы! Это так бывает, да? Как же здесь живут-то?»

«Прокуратура, если будете смотреть, я вам дам адресочек», – пообещал в видео москвич.

Опубликовать видео в связи с требованиями действующего законодательства не представляется возможным, поскольку в ролике слышна ненормативная лексика.

Редакция РИА «Новый День» направила запросы о стихийных городках и незаконных мусорных свалках в прокуратуру и департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Москва, Татьяна Дорофеева

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