Кафе, лавочки и фитнес: в Москве новый этап снятия коронавирусных ограничений

В Москве начался новый этап выхода из коронавирусных ограничений. Как сообщил своем блоге мэр города Сергей Собянин, после трех месяцев перерыва с 23 июня заработают рестораны и кафе, откроются фитнес-клубы и бассейны.

Кроме этого, сняты ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры. «А значит – детишки смогут вновь качаться на качелях, любители спорта – заниматься на уличных тренажерах, а бабушки – отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках Москвы», – уточнил Собянин.

Также отменяются запреты на работу библиотек и детских садов, а также учреждений социальной защиты населения. Возобновляется движение речного трамвая по Москве-реке.

Кроме этого, в городе также снимаются ограничения на работу туристических агентств. «Однако организация экскурсий по Москве пока еще будет невозможна», – подчеркнул мэр.

Градоначальник пояснил, что такие послабления связаны с позитивной динамикой по коронавирусу на прошлой неделе. «Заболеваемость COVID-19 продолжает идти на убыль. По сравнению с неделей 8-14 июня среднее количество выявленных случаев заражения снизилось на 10%. В субботу, 20 июня впервые за два с половиной месяца было зафиксировано меньше 1000 новых случаев», – отметил мэр.

Как сообщал «Новый День», режим самоизоляции в Москве действует с 30 марта, пропускной режим – с 15 апреля. 1 июня президент РФ Владимир Путина анонсировал дату голосования по поправкам в Конституцию – 1 июля. 4 июня Собянин заявил, что к этому времени в столице будет снято максимальное количество ограничений.

Москва, Мария Вяткина

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