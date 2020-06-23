Московский регион утопает в «самоизоляционном» мусоре: развитие сервиса доставок привело к негативным последствиям для экологии

Положительный экологический эффект от режима самоизоляции в условиях угрозы коронавируса преувеличен. По данным московских операторов коммунальных отходов, жители столичного региона стали больше мусорить, при этом состав ТКО изменился в худшую сторону, пишут «Ведомости».

Мусорные операторы подтвердили, что с началом марта общий объём мусора в Москве сократился. Однако этот спад в городе по сравнению с теми же месяцами 2019 года связан с «каникулами» в компаниях – в коммерческом секторе ТВО стало на 80% меньше.

В то же время негативная динамика зафиксирована в жилом секторе – отходов стало больше на 15%. Более того, за март и апрель этого года заметно увеличился объем неперерабатываемых отходов, стало меньше пригодных для переработки фракций.

Как поясняют операторы, это связано с ростом числа доставок товаров на дом. В мусоре стало больше одноразовой пластиковой или композитной упаковки, большей частью неперерабатываемой. Кроме этого, в составе мусора на 10-15% увеличилось содержание одежды и текстиля, так как многие в период самоизоляции решили избавиться от ненужных вещей.

Кроме того, в компаниях, которые занимаются обработкой коммунальных отходов обратили внимание, что москвичи стали выбрасывать в мусорные баки мебель и строительные отходы, хотя для таких отходов есть специальные контейнеры.

Комментируя ситуацию в Подмосковье, заместитель председателя регионального правительства Евгений Хромушин сообщил, что ситуация значительно ухудшилась. По его словам, в период самоизоляции резко увеличился поток москвичей, переезжавших на дачи в Подмосковье – если раньше за год в Московскую область приехало в среднем 1,8 млн москвичей, то сейчас только за время самоизоляции приехало 5 млн человек. На фоне этого за весну число отходов выросло на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 23.06.20

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