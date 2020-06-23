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Вторник, 23 июня 2020, 13:09 мск

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«Хотите парализовать работу парламента?» Спикер Госдумы отказался отменять коронавирусные ограничения

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отказался отменять в нижней палате парламента коронавирусные ограничения. «Других решений мы пока не принимаем. Также, как не снимаем запрет на работу столовых, буфетов», – сказал он.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с предложением выйти из режима изоляции выступил сегодня на пленарном заседании Госдумы депутат от КПРФ Алексей Куринный. «Большая просьба: начинать выходить Государственной думе из режима ограничений, потому что фактически работа парализована, в том числе и с депутатскими запросами, – заявил парламентарий. – Я говорю о помощниках, чтобы им доступ в здание Государственной думы был разрешен более широко. Людей выпустили на улицы, открыли фитнесс-центры, рестораны, общественный транспорт – а мы здесь сидим под каким-то колпаком. Больше просьба снять ненужные ограничения и сделать работу Государственной думы более активной».

В ответ Володин отметил, что «у нас все помощники, которые работают, имеют не только право, но и обязанность приходить на работу». Вопрос об общественных помощниках, которых «у каждого депутата по сорок», спикер Госдумы предложил обсудить отдельно. «В этом случае в течение дня в этом здании будет не 6 тысяч человек, а в разы больше», – предупредил он.

По словам Володина, профильный комитет по регламенту проведет консультации по этому вопросу с руководителями думских фракций. «Мы ранее договорились, что посещение Государственной думы делегациями и экскурсии мы приостанавливаем, понятно, что это касается и помощников на общественных началах», – заявил спикер, отметив, что штатных помощников депутаты могут как оставить на удаленной работе, так и вызвать в здание на Охотном ряду.

«Других решений мы пока не принимаем, – подчеркнул Володин. – Также, как не снимаем запрет на работу столовых, буфетов».

Спикер Госдумы объяснил это тем, что «каждый раз перед заседанием обнаруживаются коллеги, которые либо больны, либо у них антитела». «Вы что, хотите парализовать работу парламента? Парализовать его дееспособность? Пусть руководители фракций выскажутся об этом», – подытожил спикер.

Москва, Татьяна Дорофеева

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