«Необыкновенный по своей природе шок»: ВВП России в этом году неизбежно упадет

Внутренний валовый продукт (ВВП) России в 2020 году снизится на 4,6%, при этом потери экономики будут ниже, чем во время кризиса 2007-09 годов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая сегодня на пленарном заседании Госдумы с отчетом о работе регулятора.

«Российский ВВП в этом году неизбежно упадет, как и в других странах мира, но наши потери будут меньше, чем в других странах, и меньше, чем в прошлый глобальный кризис 2007-09 годов, – сказала Набиуллина. – Наш прогноз – снижение ВВП России в этом году на 4,6%. Это тоже весьма глубокий экономический спад, но с учетом обстоятельств это все-таки заметно меньшая чувствительность к мировому экономическому кризису».

В целом же в результате коронавирусных ограничений российская «экономика столкнулась с необыкновенным по своей природе и своим последствиям шоком», отметила глава ЦБ.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 23.06.20

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